Grand Paris Grand Est signe trois conventions

Convention avec l'ARS et l'ADEME

Grand Paris Grand Est a été retenu parmi les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt Santé Environnement et Aménagement durable lancé conjointement par l'ARS Ile-De-France et la Direction régionale Ile-de-France de l'Ademe. Cette démarche vise à soutenir l'intégration des enjeux de santé dans les projets urbains et les documents de planification territoriale, tels que le Plan Climat Air Energie territorial (PCAEt), en cours d'élaboration par l'EPT.

Convention avec Paris Ile-de-France Capitale économique

Claude Capillon, Président de Grand Paris Grand Est, et Christian Nibourel, président de Paris Ile-de-France Capitale Economique, ont signé une convention rapprochant les deux structures. L'association Paris Ile-de-France Capitale Economique (PCE) s'inscrit dans une dynamique de promotion du Grand Paris à l'international. Son ambition est d'attirer de nouveaux investisseurs étrangers dans la Région Capitale en portant des propositions concrètes auprès des décideurs politiques et économiques de haut-niveau.

Convention de partenariat stratégique avec l'EPFIF

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d'aménagement, l'EPT Grand Paris Grand Est s'associe avec l'EPFIF, acteur principal de l'aménagement en Ile-de-France, pour former un partenariat stratégique à l'échelle du territoire. Ce partenariat prendra forme à travers notamment des actions de cofinancement, d'études et d'échanges de données, et sera piloté par un comité de suivi associant les deux établissements.