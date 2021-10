Grand Paris : feu vert à un nouveau concept de lieux de création pour les artistes

D'accès gratuit, ces Fabriques accueilleront des artistes confirmés ou en devenir, du spectacle vivant, des arts visuels, des arts numériques, de la littérature, du cinéma et/ou de l'audiovisuel. Ils pourront accéder à des salles de répétition, des bureaux, ou des salles de rencontres. Ils pourront aussi bénéficier de conseils et d'un accompagnement de projets.



Ces lieux seront aussi ouverts vers les habitants, avec des rencontres et des diffusions d'œuvres. A terme, la région a pour ambition d'installer une Fabrique par département d'Île-de-France, en les inscrivant dans son schéma directeur (Sdrif). Le dispositif est doté d'un million d'euros en fonctionnement et 1,5 million d'euros en investissement.



"C'est une première en France, et une première innovante, car expérimentale", a souligné Julien Dray (PS), vice-président en charge de la culture. "C'est un moyen audacieux de non seulement aider un secteur économique en difficulté, mais aussi de multiplier les chances de voir émerger des projets culturels sur notre territoire, en cruel manque de lieux de travail", a jugé pour sa part le président de région, Jean-Paul Huchon (PS).