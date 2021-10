Grand Paris Express : le Medef se dit « inquiet »

Le ministère de l'égalité des territoires et du logement vient de rendre public le rapport Auzannet sur le Grand Paris Express. A l'instar de la plupart des acteurs politiques, sociaux et économiques de la région, le Medef île-de-France a immédiatement souligné l'importance stratégique de ce projet pour le développement et l'aménagement de la région.