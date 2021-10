Grand Paris Express, le gouvernement annonce le nouveau calendrier

«Un calendrier réaliste, tenable, mais extrêmement tendu », a estimé le Premier ministre un mois après le premier séminaire du Grand Paris Express organisé par Matignon. Ces arbitrages, plusieurs fois repoussés, étaient attendus depuis longtemps.

Des priorités ont été annoncées pour une mise en service à horizon des Jeux olympiques 2024 : la ligne 14 au nord et au sud jusqu'à Orly, la ligne 15 Sud, ainsi que le tronçon commun entre les lignes 16 et 17. Sans oublier, toujours à cette échéance, la ligne 16 depuis Le Bourget RER jusqu'à Clichy-Montfermeil, respectant la parole présidentielle de l'automne dernier.

La ligne 18 ira jusqu'à Saclay en 2027, avec un appel aux financements privés. Quant à la ligne 17, que nombreux estimaient menacée par le Charles-de-Gaulle Express, elle arrivera en deux temps : d'abord, jusqu'au triangle de Gonesse en 2027 puis au Mesnil-Amelot, et donc à Roissy, en 2030. La ministre des Transports, Élisabeth Borne, a ainsi promis un marché de génie civil dès début 2019 afin de réaliser, dans les temps, la gare du Bourget-Aéroport, à proximité duquel se trouvera le village des médias pendant les JO. Les lignes 15 Est et Ouest, qui doivent notamment passer par La Défense et la ligne 16 entre Clichy-Montfermeil et Noisy-Champs seront reportées à 2030 car elles demandent des réalisations plus délicates.