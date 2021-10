Grand Paris Express : la concertation sur la ligne orange commence

Cette ligne orange, de la couleur qui lui a été attribuée dans le tracé global, sera un métro souterrain desservant 17 communes de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne. Avec une mise en service prévue pour 2021, la ligne accueillera 300.000 voyageurs par jour, permettant de gagner jusqu'à 40 mn par rapport aux temps de déplacements actuels. Elle doit servir à délester une partie des lignes de train et RER convergeant sur Paris, un des objectifs majeurs du projet GPE avec la création de liaisons banlieue-banlieue.

Le coût d'investissement du projet est estimé à 5,4 milliards d'euros comprenant le matériel roulant, la réalisation du tunnel et des 16 stations, et l'adaptation des stations existantes en correspondance (13 le seront avec 15 lignes de RER, de métro, de tramway, de tram-train ou de T Zen). Cette concertation est la première étape avant l'enquête publique prévue en 2014 et ensuite le lancement des travaux. Le projet est accessible sur le site www.grandparisexpress-ligneorange.fr