Grand Paris Express : fin du creusement de la ligne 15 Sud

Trois ans et demi après le départ du premier tunnelier, Steffie-Orbival, en avril 2018, le tunnelier Marina, parti du puits Arrighi, à Vitry-sur-Seine en mars 2020, a réalisé le creusement de 2,6 km de tunnel avant d’arriver au fond de la gare Créteil-l’Échat. Au total, 37 km ont été creusés, dont 33 km pour le tunnel voyageurs et 4 km pour les voies de retournement des trains et le raccordement des centres d’exploitation de Vitry-sur-Seine, qui servira de site de maintenance des infrastructures de la ligne 15 Sud, alors la plus longue ligne de métro de France à elle seule. Le poste de commandement centralisé de la ligne 15, situé à Champigny-sur-Marne, sera également un site de maintenance et de remisage des trains.

« Je salue les maitres-d ’œuvre, les entreprises de travaux et les milliers de compagnons qui ont fait un travail remarquable pendant près de 4 ans en faisant face à des obstacles importants, qu’ils soient d’ordre technique ou sanitaire. Je remercie les maires et les élus qui ont accompagné la vie des chantiers au quotidien dans leur ville dans un esprit de dialogue et de concertation. Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase de chantier avec l’aménagement et l’équipement des gares, des ouvrages de service et des tunnels. (…) C’est la dernière étape avant l’arrivée des premières rames d’essai en 2023 et la mise en service en 2025. », a déclaré Jean-François Monteils, président du directoire de la Société du Grand Paris.

Participation de nombreuses entreprises

Avec la fin du creusement du tunnel et celle, progressive, des travaux de génie civil, de nouveaux groupements d’entreprises prennent place sur les chantiers de la ligne 15 Sud pour installer tous les éléments qui permettront le fonctionnement du métro et assureront la sécurité dans le tunnel. Entreprises et artisans interviendront simultanément pour aménager les espaces voyageurs et locaux techniques comme les murs intérieurs et les plafonds, les portes, fenêtres, serrures, garde-corps et façades ainsi que les réseaux chargés d’alimenter les sites en électricité, en eau et d’assurer le renouvellement de l’air. Cette phase comprend également l’installation des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes palières dans les espaces souterrains. En surface, les émergences vont progressivement prendre forme.

10 tunneliers pour creuser 37 kilomètres

L’action de 10 tunneliers a été nécessaire au creusement de l’intégralité de la ligne 15 Sud celui Ellen ayant même effectué deux parcours. Les tunneliers ont posé 128 000 voussoirs formant 18 500 anneaux pour constituer le tunnel de la ligne 15 Sud.

Steffie-Orbival , nommé en l’honneur d’une collaboratrice de l’entreprise Alliance ainsi qu’en référence à l’association Orbival, pionnière dans le soutien au Grand Paris Express et lancé en avril 2018 du Puits Champigny-Plateau à l’ouvrage Sentier des marins (2,2 kilomètres). Il a terminé son trajet en juin 2019.

Malala , nommé en hommage à Malala Yousafzai, prix Nobel de la Paix en 2014 et lancé en septembre 2018 du Puits Ru de Nesle à Bry-Villiers-Champigny (4,9 kilomètres). Il a terminé son trajet en novembre 2020.

Ellen , nommé en hommage à Ellen MacArthur, détentrice du record du tour du monde à la voile en solitaire en 2005 et lancé en février 2019 du Puits Robespierre le tunnelier est arrivé à la gare Fort d'Issy-Vanves-Clamart en juillet 2020 (3,9 kilomètres). Ce tunnelier a effectué un second trajet entre le Puits Robespierre et la gare Arcueil – Cachan (0,7 kilomètre) entre la fin d'année 2020 et avril 2021.

Amandine , nommé en hommage à la joueuse de football Amandine Henry, internationale française et joueuse de l'Olympique Lyonnais et lancé en avril 2019 de la gare Arcueil-Cachan vers Villejuif Louis-Aragon (3,4 kilomètres). Il a terminé son trajet en décembre 2020.

Aby , nommé en hommage à Aby Gaye, basketteuse française née à Vitry-sur-Seine, lancé en juillet 2019 du Puits Arrighi à la gare de Villejuif Louis-Aragon (4,3 kilomètres). Il a terminé son trajet en octobre 2021.

Camille , nommé en hommage à Camille Serme, joueuse de squash cristolienne, dix fois championne de France et six fois championne d'Europe individuelle et lancé en octobre 2019, de la gare Créteil l'Échat à l'ouvrage Salengro (4,3 kilomètres). Il a terminé son trajet en juin 2021.

Laurence , nommé en hommage à Laurence Equilbey, cheffe d'orchestre française de renommée internationale, directrice musicale d'Insula orchestra et lancé en janvier 2020 du Puits Île de Monsieur (Pont-de-Sèvres) vers la gare Fort d'Issy – Vanves – Clamart (4,2 kilomètres). Il a terminé son parcours en octobre 2021.

Aïcha , nommé en hommage à Aïcha Mokdahi, présidente de « Vision for life », fonds philanthropique de l'entreprise Essilor, basée dans le Val-de-Marne et lancé en janvier 2020 de la gare Bry – Villiers – Champigny vers l'ouvrage Salengro à Champigny (3,1 kilomètres). Il a terminé son trajet en novembre 2021.

Dieneba , nommé en hommage à l'honneur de Dieneba Diarra, infirmière vitriote, lancé en février 2021 de l'ouvrage du Bel Air à Vitry-sur-Seine vers le Centre d'Exploitation Vitry (1,1 kilomètre). Il a terminé son trajet en décembre 2021.

Marina, nommé en hommage à Marina Kvaskoff, épidémiologiste française exerçant à l'Institut Gustave Roussy situé à Villejuif et lancé en mars 2020 du Puits Arrighi vers la gare Créteil l'Échat (2,8 kilomètres). Il a terminé son trajet en décembre 2021.

Tous les tunneliers utilisés pour le creusement du Grand Paris Express portent le nom de femmes d’exception. Héritée des mineurs, la tradition d’intervenir dans les souterrains sous la protection d’une figure féminine, la Sainte-Barbe, est perpétuée par la Société du Grand Paris qui, en partenariat avec les territoires, associe la jeune génération au choix des noms des tunneliers en proposant aux enfants d’élire leur marraine à partir d’une liste de femmes reconnues pour leurs valeurs humaines et leur engagement professionnel ou bénévole.