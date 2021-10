Grand Paris Express dans le Val-de-Marne

Cette première convention, valable pour les cinq prochaines années, a pour objectif de définir les principes généraux de financement et de suivi des études et travaux concernant les biens du département du Val-de-Marne pour la réalisation du Grand Paris Express. Ces chantiers auront un impact sur plusieurs emprises du Département, qu’il s’agisse de routes ou de parcs mais aussi, en sous-sol, de plusieurs réseaux devant être déviés avant l’arrivée des tunneliers. « Nous veillerons à ce que les chantiers en Val de Marne riment avec respect de l’environnement, et développement de l’emploi qualifié et pérenne. Cette convention prévoit l'application systématique de clauses d'insertion dans les marchés nécessaires aux travaux » souligne Christian Favier, président du Conseil général. En tout, ce sont entre 10 000 et 15 000 emplois qui devraient être générés par la mise en chantier du Grand Paris Express en région Île-de-France. « Notre objectif commun est de maintenir le rythme pour respecter les objectifs de mises en service fixées par le gouvernement » précise Philippe Yvin, président du directoire de la SGP. La ligne 15 Sud, qui traversera le Val-de-Marne d'est en ouest, devrait être opérationnelle en 2020. Le Val-de-Marne est aussi concerné par la ligne 15 Est qui reliera Saint-Denis-Pleyel à Champigny-Centre et la ligne 14 Sud, qui reliera Paris à l’aéroport d’Orly en interconnexion avec la ligne 18 (en direction de Massy et de Versailles). Sur les 205 km de lignes du Grand Paris Express, près de 40 km sont situés sur le Val-de-Marne et sur les 72 nouvelles gares, 17 sont localisées dans ce département.