Grand Paris: des parlementaires écrivent à J.-M. Ayrault

Jean-Marc Ayrault doit annoncer le 6 mars ses conclusions sur les transports en Ile-de-France, dont le projet de Grand Paris Express. Face aux "nombreuses incertitudes", écrivent les élus dont Valérie Pécresse, "nous souhaitons la réalisation de l'intégralité du schéma des transports tel qu'il résulte de l'accord Etat-Région Ile-de-France signé le 26 janvier 2011, et dans les délais initialement prévus". Pour faire face au surcoût, ces élus d'opposition se disent opposés à une proposition socialiste de "déplafonner la taxe sur les bureaux". En revanche, ils suggèrent "un allongement de la durée d'amortissement des prêts" et un emprunt "au meilleur coût" auprès de la BEI (Banque européenne d'investissement), ou encore préconisent d'"utiliser les fonds de l'épargne réglementée". Pour trouver des ressources, ils suggèrent aussi "la cession d'une partie des participations détenues par l'Etat" ou encore la réalisation d'économies par la Région Ile-de-France via "le déménagement du siège" du conseil régional "et des services en zone périphérique".