Grand Paris: des élus pour la suppression des départements

Dans une tribune publiée sur le site Internet atlantico.fr, Jérôme Dubus, conseiller de Paris UMP et délégué général du Medef Ile-de-France, se dit favorable à la création d'intercommunalités "démographiquement et économiquement puissantes, au renforcement des pouvoirs de la région, et, à terme, à la suppression, en douceur, de l'échelon départemental". Le conseiller UMP propose que la région se voie "reconnus un pouvoir et des moyens financiers pour définir, coordonner et mettre en œuvre les politiques structurantes: aménagement urbain, développement économique et emploi, transports, logement, environnement, enseignement/formation, recherche et innovation".



La conseillère de Paris UDI, Valérie Sachs, dans un point de vue publié fin décembre sur le huffingtonpost.fr, avait elle aussi appelé à renforcer le rôle de la région, notamment en matière de transports, et à dissoudre les huit départements franciliens. Elle avait également appelé de ses vœux la création d'un "conseil du Grand Paris élu au suffrage universel direct, avec à sa tête un maire du Grand Paris". Compétent sur "un périmètre dans un rayon de 20 km depuis Notre-Dame", il aurait en charge "en priorité les grandes questions urbaines: aménagement au travers d'un plan global d'urbanisme, attribution des permis de construire et politique du logement". Les deux conseillers mettent en garde contre la création d'une nouvelle structure qui ajouterait une "couche supplémentaire au millefeuille institutionnel actuel".