Entre l'extension du réseau de transport, la construction de nouvelles gares, l'aménagement ou le renouveau urbain de plusieurs territoires franciliens, le Grand Paris va bénéficier à de nombreux secteurs d'activité : travaux publics, bâtiment, aménagement, ville intelligente…

Les partenaires du Grand Paris de l'emploi et des entreprises viennent donc de mettre en place un dispositif d'information, de conseil et d'accompagnement pour aider les TPE, PME et ETI (entreprise de taille intermédiaire) à se positionner sur les marchés qui sont lancés dans le cadre de ce projet sans précédent.

« Il est essentiel que les TPE et PME, qui sont les entreprises qui créent le plus d'emplois, puissent s'inscrire dans la dynamique du Grand Paris », insiste Michel Cadot, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Le Grand Paris de l'emploi et des entreprises rassemble l'ensemble des acteurs institutionnels et des acteurs économiques : l'État, le conseil régional, les principaux maîtres d'ouvrage du Grand Paris, le Service public de l'emploi, les fédérations professionnelles et patronales, les chambres consulaires et les réseaux de l'insertion.

De l'appel d'offre au recrutement

Le plan est mis en œuvre avec les organisations consulaires et professionnelles et les acteurs de l'emploi de la région. Il prévoit :

• des aides pour les entreprises afin d'anticiper les appels d'offres pour y répondre plus facilement ;

• l'expérimentation d'une bourse à la sous-traitance et à la cotraitance afin que les entreprises puissent répondre de façon groupée ;

• la mise en place de coordinations pour aider les attributaires des marchés à s'acquitter des clauses sociales ;

• un accompagnement pour aider les entreprises à se développer, à se moderniser, à former leurs salariés et à recruter.