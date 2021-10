Grand Paris : citoyens et élus débattent de la “nature en ville”

Chaque jeudi, les élus de la Métropole débattent via Facebook avec des citoyens de la Métropole du Grand Paris (MGP) autour de sujets de société. Pour la dernière conférence de la saison 2020/2021, le sujet était la nature en ville. Durant une heure, des échanges ont eu lieu. Au programme, écologie, bien être, débats autour de projets immobiliers…

Les élus présents étaient Philippe Laurent, vice-président de la Métropole du Grand Paris et maire de Sceaux, Antoinette Guhl, vice-présidente de la Métropole et conseillère à la mairie de Paris ainsi que Grégoire Lois, directeur-adjoint de Vigie-Nature au Muséum national d'histoire naturelle. Les débats étaient encadrés par Frédéric Gilli. En amont de cette conférence, il avait été demandé aux habitants de la Métropole ce que représentait la nature en ville pour eux. Collégiens, étudiants, infirmières ont ainsi pu donner leur avis sur le sujet. Ensuite, les participants souhaitant intervenir et interpeller les élus pouvaient le faire en répondant à la problématique suivante : Comment développer un espace métropolitain capable de s'adapter aux changements : lutte contre les îlots de chaleur, préservation, développement de la biodiversité, amélioration du cadre de vie ?

Rapidement, les débats ont tourné autour de la bétonisation. Les citoyens présents souhaitaient notamment que l'urbanisation s'arrête pour laisser place à des espaces verts, la nature étant un élément de bien-être indispensable pour eux. Ces derniers ont également remis en cause la volonté des élus de « privilégier l'économie à l'écologie ».

Cette démarche de débats entre citoyens et élus est l'un des outils de démocratie participative mis en place par la MGP en plus du Conseil de développement (Codev) mis en place depuis 2017.