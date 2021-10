Grand Forum de l'International le 28 novembre

Le Grand Forum International 77 – 93 – 95 concerne à la fois les entreprises qui exportent déjà et celles qui souhaitent s'ouvrir à l'international. Toutes celles qui sont à la recherche d'opportunités sur les marchés extérieurs pourront s'informer sur le potentiel d'un pays, ses secteurs privilégiés, ses conditions d'accès, sur les démarches à engager, grâce à des entretiens individuels avec les experts d'une trentaine de pays : Alle- magne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu- blique tchèque, Roumanie, Serbie, Turquie, Afrique du Sud, Algérie, Maroc, Emirats Arabes Unis, Qatar, Tunisie, Inde, Hong Kong, Japon, Brésil, Colombie, Etats-Unis, Mexique...

Dans le même temps, les experts métiers des CCI et de leurs partenaires des secteurs public et privé* apporteront des réponses sur des thèmes tels que la réglementation européenne ou les normes, les aides et financements, la logistique...

Deux ateliers complèteront cette journée, l'un sur l'utilisation du numérique pour booster son développement à l'interna- tional, l'autre autour de témoignages d'entre- preneurs ayant réussi à l'export.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'opération annuelle "Faites de l'International !", organisée cette année pour sa 10e édition du 27 novembre au 1er décembre, par les CCI d'Île-de-France. Elle a pour objectif de proposer des nouveaux marchés aux entreprises qui exportent déjà, faciliter les premiers pas à l'international des PME souhaitant se lancer et apporter des réponses et des solutions pour une stratégie internationale réussie.

*ADP, Banque Populaire, Bpifrance, BRED, Business France, CCI France International, CEEVO, CIC, CIC Est, Chronopost, CMA Seine-Saint-Denis, Conseillers du Commerce Extérieur CCEF, CPME, Crédit du Nord, Dachser, Douane, DIRECCTE, EEN, Femmes Chefs d'Entreprises, GDE 77, Gefco, Geyvo, INPI, Inter- national Club 77, Le Moci, Medef, Mevo, Raja, Roissy Développement, Seine et Marne Développement, Société Générale, TendersPage, Région Île-de-France, YSO