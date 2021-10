Grand Débat national : quel bilan pour la capitale?

Trois mois de débats, plus de 74 réunions publiques dans les vingt arrondissements, pour plus de 9 000 contributions des Parisiennes et Parisiens, en plus des contributions déposées sur le site internet national, voilà le bilan de la Conférence de consensus menée à Paris.

Leur dépouillement, réalisé par les citoyens eux-mêmes, en présence d'un comité indépendant de garants révèle les trois préoccupations principales des citoyens de la capitale à savoir, le pouvoir d'achat, l'accélération de la transition écologique et la démocratie.

Avec un tiers de ces contributions portant sur des sujets locaux, et le reste consacré à des propositions d'ordre national, celles-ci abordent en premier lieu les questions sociales, avec la demande d'une aide renforcée en faveur des personnes sans-abri et migrantes, une plus grande solidarité envers les personnes âgées isolées et les familles les plus démunies et appellent également à aller plus loin dans l'amélioration de la qualité de l'air, la création de zones piétonnes et le développement de la nature en ville.

Ces contributions locales soulignent par ailleurs la demande croissante des Parisiens d'être acteurs de la cité, de “faire la ville” aux côtés des élus locaux, dans l'esprit notamment du budget participatif mis en place depuis 2014. Cette demande est ainsi traduite par les contributions réalisées lors du Grand Débat National, avec notamment la volonté, exprimée par les parisiens et parisiennes de la pérenniser.