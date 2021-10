Grand concours de Plaidoiries au Mémorial de Caen

Les finalistes exprimeront leur indignation face à l'inacceptable devant un public toujours plus nombreux et trois jurys composés de personnalités juridiques et médiatiques.

Pour les 30 ans du concours de plaidoiries des avocats, le Mémorial a choisi le thème pour des libertés fondamentales en référence à l'exposition « Rockwell, Roosevelt & The four Freedoms » du célèbre peintre et illustrateur américain Norman Rockwell qui sera présentée au Mémorial de Caen à partir du 10 juin 2019.

Cette année, grâce à l'actif soutien du Conseil National des Barreaux (CNB), plus de 80 plaidoiries ont été reçues en provenance de 27 pays. Dix plaidoiries ont été retenues et seront présentées au Mémorial de Caen devant un public de 2 000 personnes et un jury présidé par la présidente du CNB, Christiane Féral-Schuhl.

Parmi les finalistes, trois sont membres du Barreau de Paris : Camille Lucotte avec « Nasrin Sotoudeh, robe noire et voile blanc », Alexandra Staritzky avec « Les viols de Fatema, arme de destruction massive du peuple Rohingya », et Hélène Cousté avec « Tout est perdu, fors l'honneur ».

Pour sa 9e édition, le concours élèves-avocats aura l'honneur d'être présidé par Henri Leclerc. Les onze écoles d'avocats françaises proposent chacune un candidat : écoles des Avocats de Paris (EFB), de Versailles (HEDAC), du Nord-Ouest (IXAD), du Grand Est (ERAGE), de Rhône-Alpes, du Sud-Est (CFBSE), du Centre-Sud (EFACS), du Sud-Ouest Pyrénées, de Bordeaux (Aliénor), du Centre-Ouest (ECOA) et du Grand Ouest (EDAGO).

Les candidats devront rédiger une plaidoirie relative à un cas avéré et individuel de violation des droits de l'homme, inspiré de l'actualité récente. Les lauréats se retrouveront en finale au Mémorial samedi 26 janvier pour plaider en public devant un jury composé de personnalités engagées dans la défense des droits de l'Homme.

Enfin, pour la 22e édition du concours de plaidoiries des lycéens, le Mémorial de Caen a demandé aux candidats de réaliser une vidéo d'une minute présentant leur plaidoirie pour la présélection. Dix équipes ont été retenues pour chaque sélection régionale sur 1200 vidéos reçues.

Les lauréats de France métropolitaine, des Dom et des lycées français à l'étranger concourront vendredi 25 janvier, lors de la finale nationale. Ils plaideront devant un public essentiellement composé de lycéens et de collégiens et devant un jury présidé par le dessinateur Philippe Geluck qui attribuera cinq prix : le prix du Mémorial de Caen, le prix de la MGEN, le prix Amnesty International, le prix Reporters sans frontières et le prix du jury lycéen (magazine Phosphore).