Gouvernance des entreprises

La gouvernance des grandes entreprises était sous la pression de la « hard law » avec un projet de loi visant un renforcement drastique de la législation autour de trois axes principaux :

- la composition et le mode de fonctionnement des organes dirigeants,

- la rémunération des dirigeants-mandataires sociaux,

- la lisibilité de la stratégie des grandes entreprises à moyen et long termes.

Le 24 mai dernier, le ministre de l’Economie abandonne le projet de loi en contrepartie d’une « autorégulation exigeante » et sous contrôle. L’AFEP et le MEDEF travaillent sur leur code de gouvernance afin de répondre à cette « autorégulation exigeante ». Corinne Narassiguin est chargée par le Ministre de l’économie de suivre l’avancée des travaux des organisations patronales.



Quels enjeux pour les dirigeants, les mandataires sociaux, les juristes et les Pouvoirs publics ? Quels impacts et quels enjeux pour les mandataires-sociaux, les dirigeants, les directeurs juridiques ?

Pour répondre à ces questions, le Business and Legal Forum rassemblera notamment :

Bernard Dufau, ancien président d'IBM France, administrateur, notamment, de Dassault Systèmes, de France-télécom-Orange ;

Bruno Dondero, professeur, Ecole de droit de la Sorbonne, Université de Paris I – Panthéon Sorbonne, directeur, CAVEJ ;

Nicolas Magnier, responsable du droit des sociétés groupe, AXA ;

Corinne Narassiguin, initiatrice, présidente et rapporteur de la mission d'information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises, ancienne députée (des français de la 1re circonscription Amérique du nord) ;

Patrick Laporte, avocat associé, Latham & Watkins