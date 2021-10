BONNE TABLE : Goust, une étoile au royaume du vin

Installé à l’instar d’un bel appartement, assez curieusement niché au premier étage du Centre d’art et de danse, Éléphant Paname, rue Volney, à deux pas de la rue de la Paix, Goust est le deuxième restaurant parisien d’Enrico Bernardo, Meilleur Sommelier du monde en 2004. Son premier établissement, Il Vino, dans le 7e arrondissement est également une réussite étoilée. Assez joueur en matière d’œnologie et de gastronomie, le maître des lieux propose un concept de dégustation tout à fait original, à la fois gourmand et ludique : le client choisit son plat, le sommelier le vin qui va l’accompagner au mieux–plusieurs centaines de références– qui va l’accompagner. C’est exactement le contraire qui est proposé à Il Vino – le client y sélectionne le vin et découvre les plats… Deux expériences plutôt engageantes.

La cuisine du chef ibère, Jose Manuel Miguel, notamment passé par le Bristol, est parfaitement à la hauteur de ce challenge culinaire, avec des plats créatifs aux beaux élans méditerranéens, avec un penchant certain pour la mer.