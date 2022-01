Goodwin nomme à Paris deux counsels au sein du Pôle Fusions-Acquisitions

Félicien Bardsley , Avocat Counsel au sein du Pôle Fusions-Acquisitions

Félicien est spécialisé en opérations de fusions-acquisitions et Private Equity (LBO, Growth Equity et Venture Capital).

Félicien a débuté sa carrière en 2011 et exercé en tant que collaborateur au sein de Debevoise & Plimpton LLP, Watson, Farley & Williams LLP, SJ Berwin/King & Wood Mallesons, et a rejoint Goodwin Paris à sa création en juillet 2016.

Félicien est diplômé d’HEC Paris (2010). Il est également titulaire d’un Master II en Droit des Affaires et Fiscalité de la Sorbonne, d’un LL.M en Droit Commercial de University College London, et d’un Master II droit français/droit anglais (MBDE) de l’Université Paris X – Nanterre.

Félicien est également Solicitor of the Supreme Court of England and Wales.

Mathieu Terrisse , Avocat Counsel au sein du Pôle Fusions-Acquisitions

Mathieu est spécialisé en opérations de fusions-acquisitions et Private Equity (LBO, Growth Equity et Venture Capital).

Mathieu a débuté sa carrière en 2011 au sein de SJ Berwin / King & Wood Mallesons et a rejoint Goodwin Paris à sa création en juillet 2016.

Mathieu est titulaire d’un Master (Magistère/DJCE) en Droit des Affaires, Fiscalité et Comptabilité de l’Université d’Aix-Marseille (2007), d’un Master en Droit International de l’Université d’Edimbourg (2008) et est également diplômé de l’ESSEC (2009).