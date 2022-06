GoodWatt, ou la promotion du vélo électrique à La Défense

Le quartier d'affaires de La Défense accueille, jeudi 9 juin, GoodWatt, un dispositif qui permet aux employeurs de promouvoir la pratique du vélo électrique auprès de leurs collaborateurs pour les déplacements domicile-travail. Dispositif du programme CEE O'vélO!, GoodWatt, soutenu par l'ADEME, est le lauréat d'un appel à projet du ministère de la Transition écologique. Ses objectifs : sensibiliser aux bienfaits de la pratique du vélo électrique et encourager la transition vers une mobilité́ durable. Pour cela, le projet va proposer gratuitement, pendant un mois, de revoir le fameux « métro-boulot-dodo », avec le vélo électrique comme moyen de locomotion.

14 tonnes de CO2 économisées depuis le lancement du projet

Après une vingtaine d'agglomérations à travers toute la France, c'est désormais au tour des 20 salariés franciliens de Dalkia de pouvoir bénéficier du dispositif. Pendant un mois, ceux-ci vont essayer un vélo électrique. Un test, avec une formation à l’engin assurée par Bicycl’Aide, le jour de la remise et avant une potentielle adoption durable, objectif déclaré du projet.

Depuis son lancement en 2021, GoodWatt comptabilise d’ailleurs plus de 1 000 salariés participants, dont 74 % d’automobilistes, souhaitant tester ce mode de déplacement. Un total qui représente 120 000 km parcourus et 14 tonnes de CO2 économisées à l'échelle nationale ! À la suite de ces tests, ce sont maintenant 89 % des salariés qui sont prêts à envisager le vélo électrique comme transport quotidien.

La Défense, terrain propice au vélo électrique

Le quartier d'affaires francilien de La Défense compte 180 000 travailleurs et 18 % d'entre eux, soit 25 000 personnes, habitent à moins de 30 minutes de vélo. Historiquement conçu pour être accessible en voiture et en transports en commun, La Défense est un quartier d'affaires en constante évolution, particulièrement depuis la crise sanitaire liée à la Covid. A l'été 2020, Paris La Défense a observé un flux de cyclistes dix fois plus important qu'avant la crise. Un engouement qui ne faiblit pas puisque selon le Plan de déplacements interentreprises de La Défense, 20 % des salariés de Paris la Défense se disent prêts à se mettre au fameux vélo électrique.