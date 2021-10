Gogol, Boulgakov : une saison russe à la MC93 Bobigny

Après Tchekhov en novembre (Les Trois Sœurs mis en scène par Lev Dodine) et avant le formidable Maître et Marguerite de Boulgakov en février, voici Gogol et son diable farceur, ses paysans ukrainiens vantards et colériques, son séminariste naïf terrorisé par une sorcière. Quatre acteurs (Denis Boyer, Hervé Briaux, Aurore James et Laurent Manzoni) se partagent tous les rôles, et les trois contes s'entremêlent sur trois jours et trois nuits, où se déchaînent diable et sorcières.

Le metteur en scène Anton Kouznetsov, élève de Lev Dodine, réussit à ne pas perdre dans le passage au français la faconde des contes russes, et on rit aux démêlés des deux Ivan, devenus ennemis jurés pour des broutilles, après s'être entendus comme larrons en foire. Dans un autre conte, le diable emporte sur son dos un forgeron amoureux à la recherche des escarpins de la tsarine que réclame sa belle. Le diable est souvent de la partie, dans la littérature russe, de Gogol à Pouchkine et Boulgakov.