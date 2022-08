Go Sport partenaire de la Ligue Île-de-France de triathlon !

Pour réaffirmer l’importance qu’elle accorde aux sportsoutdoor, de plein air et de pleine nature, l’enseigne GO Sport s’est associée avec la Ligue Île-de-France de Triathlon, dont elle devient partenaire. Discipline olympique qui progresse tous les ans, le triathlon fait partie des univers prioritaires du groupe. Dans le cadre de ce partenariat, GO Sport et la Ligue ont ainsi décidé de lancer un nouvel événement, une course Bike & Run. Une discipline dérivée du triathlon, et que la Ligue ambitionne de développer. La marque devient donc le partenaire et co-organisateur du premier « GO Sport Bike & Run Paris Île-de-France », qui se courra le dimanche 16 octobre 2022.

« A l’heure où GO Sport déploie sa nouvelle plateforme de marque, ce partenariat prend tout son sens » a expliqué Benoît Verdier, directeur général du groupe, ajoutant : « Compte tenu du maillage extraordinaire de GO Sport en région parisienne, avec 22 magasins, et de notre volonté de promouvoir les sports de plein air, la Ligue Île-de-France de Triathlon est un partenaire naturel pour GO Sport. Let’s Go ! ».

Du vélo et de la course

Le Bike and Run est avant tout un sport de stratégie commune. Cette épreuve sportive pratiquée en pleine nature consiste à enchaîner le vélo et la course àpied, ce en duo. Sur une distance donnée, les deux équipiers s’échangent le deux-roues comme ils le veulent, le but étant de franchir la ligne d’arrivée ensemble.

Le GO Sport Bike & Run Paris Île-de-France sera donc un évènement festif, qui réunira différentes générations au cœur du Bois de Boulogne. Ouverts à tous, les différents formats de course permettront d’appréhender cette discipline, que l’on soit débutant ou passionné. Quatre courses de 2 à 16 km permettront à tous les amateurs de profiter du cadre, dans un événement qui aura lieu sans classement ni chronométrage, dédié à la découverte de la pratique pour toute personne de 6 à… 99 ans. Enfin, tout au long du parcours, des animations et de nombreuses surprises rythmeront les courses.

La promotion du Bike and Run

« Nous mettons en place depuis plusieurs années des dispositifs pour promouvoir notre pratique et la rendre accessible entre amis, en famille, en découverte, pour les sportifs… GO Sport partage cette même vision des valeurs autour du bien-être, de la santé de la socialisation et de la convivialité à travers le sport. Avec ce partenariat, nous sommes persuadés que les participants prendront autant de plaisir à vivre le Bike and Ru, que nous en prenons à les accueillir en toute sécurité sur un beau parcours au sein du Bois de Boulogne », conclut ThierrySammut, président de la Ligue Île-de-France de Triathlon.