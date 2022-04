Go Invest, une journée dédiée au financement des entreprises

Rendez-vous à l’Espace V de Villepinte de 9H30 à 16H30 lors d’un événement organisé par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris Île-de-France, Roissy Dev et Paris Terres d’Envol. L’opportunité d’informer start-ups comme petites et moyennes entreprises (PME) du Nord-est francilien sur les différentes façons d’obtenir des financements.

Le financement en 360°

Tout au long de cette journée, les dirigeants et entrepreneurs pourront bénéficier de conseils avec la conférence d’ouverture animée par un entrepreneur, mais aussi avoir des retours immédiats sur leurs possibilités de financement grâce aux rendez-vous d’affaires entre entreprises et financeurs proposés. Des tables rondes sont aussi prévues afin d’explorer les différentes thématiques autour de la question de financement et de la transition énergétique ainsi qu’un “pitch invest” durant lequel les entrepreneurs pourront présenter leur projet de financement, s’il s’agit d’un premier investissement, devant des investisseurs.

Informations pratiques : le 10 mai de 0H30 à 16H30 à l’Espace V, Villepinte.