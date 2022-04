Go Entrepreneurs : la communauté des entrepreneurs a envahi Paris La Défense Arena

Pour sa 29ème édition, Go Entrepreneurs, organisé par Les Echos Le Parisien Evènements, est revenu plus déterminé et plus sportif que jamais. Le plus grand rendez-vous français dédié à la création et au développement des entreprises, anciennement nommé Salon des Entrepreneurs, a réuni près de 40 000 participants dans un haut lieu du sport et de la fête : Paris La Défense Arena. Cette année, de nouveaux formats de rencontres et d’animations ont été proposés aux porteurs de projet, et à ceux futurs, pour les aider à concrétiser leur idée : une main stage animée en continu, des ateliers inédits, un outil de matchmaking entre participants, des « Business Meetings », du « Networking » ainsi qu’un espace de coworking ou encore des consultations individuelles thématiques sur-mesure.

Durant ces deux jours, ponctués de conférences, tables rondes, interviews ou encore démos et keynotes, le public a pu profiter de formations, d’expertises, de solutions et de témoignages visant la création et le développement des entreprises. Qu’il s’agisse d’établir un diagnostic personnalisé, de recevoir des conseils individuels, de bénéficier d’aides exceptionnelles, de digitaliser son activité ou encore de trouver un financement adapté, de se faire des contacts et de s’inspirer des projets réussis, Go Entrepreneur a souhaité proposer une réponse adapter aux différents besoins des entrepreneurs.

La grande arène de Paris La Défense Arena

Une communauté fondée sur l’esprit d’entreprise

Au-delà de rencontres physiques ponctuelles, Go Entrepreneurs réunit tout au long de l’année une communauté d’entrepreneurs et l’anime en misant tout sur les atouts du digital. En effet, s’identifier à une communauté permet de forger l’esprit d’équipe propre à l’entreprise et au cœur même de l’évènement. C’est une des raisons pour lesquelles Go Entrepreneurs a créé il y a un an un groupe privé sur Facebook où près de 4 000 membres mutualisent, partagent et s’inspirent de contenus exclusifs : replays des événements, témoignages, interviews de personnalités influentes, lives thématiques, partage de conseils. Objectif premier : installer de la solidarité et de l’entraide entre les entrepreneurs.

Retour au présentiel dans un lieu unique

Après une année sanitaire complexe, rythmée de rendez-vous digitaux puis hybrides, et parce que le besoin de se retrouver de nouveau s’est fait sentir, Go Entrepreneurs a eu à cœur de renouer avec l’événementiel physique pour son édition 2022. Un prolongement digital a toutefois été prévu sur la plateforme de l’évènement avec une diffusion en direct de la main stage, la prise de rendez-vous à distance et un accès aux replays. Pour échanger en direct, Go Entrepreneur a choisi Paris La Défense Arena, imaginée par Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, et construite par l'architecte Christian de Portzamparc en 2017. Les participants ont été propulsés dans cette gigantesque arène, en totale immersion, grâce à un écran géant interactif et de nombreuses innovations technologiques.

Une édition inspirée du sport

Go Entrepreneurs s’est donné pour mission d’accompagner les entrepreneurs vers la réussite de leur projet, de la ligne de départ à l’arrivée. Comme tout sportif de haut niveau visant la victoire, le parcours menant à la création d’entreprise nécessite courage, détermination, entraînement mais aussi défi. L’évènement a donc été pensé de telle sorte qu’un entrepreneur réalise son propre parcours de visite, à l’image d’un parcours sportif, pour obtenir les réponses à ses interrogations et rencontrer les interlocuteurs indispensables à la création ou au développement de son projet.