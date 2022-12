GMP : certification Halal des denrées alimentaires importées en Algérie

Le lundi 19 décembre 2022 à Alger, Chems-eddine Hafiz, Recteur de la Grande Mosquée de Paris, a été successivement reçu par Monsieur Kamel Rezig, ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, et par Monsieur Youcef Belmehdi, ministre algérien des Affaires religieuses et des Wakfs. L’objectif de cette rencontre, permettre à la Grande Mosquée de Paris de certifier la licéité Halal des denrées alimentaires exportées par la France vers l’Algérie.

Le ministère algérien du Commerce et de la Promotion des exportations a ainsi donné mandat à la Grande Mosquée de Paris pour la certification Halal des denrées alimentaires importées en Algérie. Un cahier des charges a été signé par le ministère algérien des Affaires religieuses et des Wakfs et la Grande Mosquée de Paris pour définir les conditions de certification Halal de ces denrées alimentaires.

Afin d’accomplir cette nouvelle mission, la Grande Mosquée de Paris apportera son savoir-faire en matière de certification de licéité Halal, dont elle s’occupe depuis plusieurs décennies en France, pour le bien des consommateurs en Algérie.