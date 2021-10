Global anti-corruption & compliance summit 2018

Tous les acteurs incontournables de la compliance et de la lutte contre la corruption se réuniront pour la deuxième fois.

Avec notamment Charles Duchaine, directeur de l'Agence Française Anti-corruption, David Ginocchi, responsable juridique et des études, Haute autorité pour la transparence de la vie publique, Eric Russo, premier vice-procureur, Parquet National Financier…

Une demi-journée pour être au point sur tous les enjeux clés pratiques et connaître les futures tendances.

L'occasion de s'aguerrir sur les techniques de compliance et de lutte anti-corruption tout en étoffant son réseau.

Une rencontre inédite avec Marc Lièvremont, ancien joueur de rugby et sélectionneur de l'équipe de France au palmarès remarquable, sur un thème inspirant : « Dopage et corruption dans le sport et business de haut vol. Comment ne pas céder au chant des sirènes ? » aura lieu lors du déjeuner.

Plusieurs table-ronde se dérouleront avant une conférence de clôture « pratique & prospective » donnée notamment par Catherine Delhaye, présidente du Cercle de la compliance, et l'ancien ministre Bernard Cazeneuve, avocat associé, August & Debouzy.