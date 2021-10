Giving Corner : le cercle vertueux de la solidarité

Répondre aux besoins tout à la fois des entreprises en matière de Responsabilité sociale (RSE), des salariés, qui souhaitent s'engager et agir, et des associations, dont les financements diminuent sans cesse, semblait la quadrature du cercle. Pourtant, la toute jeune société Giving Corner est parvenue à concevoir une solution originale qui, deux ans après son lancement, s'avère efficace pour tous les acteurs impliqués.



François Bracq et Timothy Lovelock, alias Tim, se sont rencontrés en 2007, au MBA de l'INSEAD. Ils ont ensuite travaillé tous les deux pendant plus de deux ans pour le cabinet conseil Bain & Company. Leurs parcours respectifs et leur goût pour l'entrepreneuriat les conduisent à chercher une idée, un projet qui concilierait leurs aspirations à faire quelque chose qui ait du sens ! « Notre constat était que les entreprises accordaient de plus en plus d'importance à la RSE, mais leur intérêt n'impliquait ni leurs clients ni leurs employés, lesquels avaient une vraie volonté de faire quelque chose », a raconté François Bracq. « Par ailleurs, les associations reçoivent de moins en moins de dons. Bref, ces trois catégories avaient des besoins qui n'étaient pas satisfaits ».

La création de Giving Corner, en janvier 2011, doit apporter une réponse à ces besoins. L'idée est simple. François et Tim créent une plate-forme logicielle, accessible en ligne. Sur cette plateforme, personnalisée aux couleurs de l'entreprise cliente, les salariés ou les clients suivent les actions qu'ils ont réalisées.



Chaque action correspond à un nombre de points que l'employé attribue au projet solidaire qu'il a choisi. Puis l'entreprise convertit ces points en dons aux associations partenaires pour mener à bien les projets retenus. Ainsi, une nouvelle idée proposée sur l'Intranet de l'entreprise se traduira par la fourniture d'un kit d'hygiène à des personnes sans domicile fixe.



Le Centre Francilien de l'Innovation accompagne Giving Corner depuis environ un an. « Cela nous a permis de mieux comprendre les accompagnements et les financements à notre disposition », a reconnu François Bracq, « et l'expertise que nous ont apportée les conseillers nous a aidé à mieux structurer notre projet ».