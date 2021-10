Gino LegalTech signe un partenariat avec le Groupe Hachette

La solution CLM Gino sera déployée dans les maisons d'édition françaises du groupe Hachette Livre à partir de 2021.

Cette solution, orientée utilisateurs, a su répondre aux attentes du groupe grâce à son intuitivité, son adaptabilité fonctionnelle et son agilité technologique pour accompagner et faciliter la transformation numérique.

Intégrant de plus en plus d'intelligence artificielle (IA), Gino Legaltech permet aux juristes et opérationnels d'automatiser la génération des contrats – et ce faisant de partager l'expertise contractuelle –, puis de gérer l'intégralité du cycle de vie des contrats de l'entreprise :

automatisation des modèles de contrats ;

génération de contrats, par simple réponse à un questionnaire ;

assistance à la négociation, historisation des commentaires, versioning et comparaison ;

analyse automatique des données pertinentes de contrats importés ;

workflows de validation ;

e-signature ;

suivi opérationnel des contrats et notamment des évènements clés ;

tableaux de bord contractuels et reporting sur les données contractuelles et opérationnelles.

Gino s'interface avec tout système d'information, organise la capitalisation de l'expertise contractuelle des entreprises, renforce la sécurité juridique, réduit le time to closing et, plus généralement, facilite la gestion de tous les aspects de la vie des contrats. Enfin, elle est nativement utilisable en toutes langues et systèmes de droit.