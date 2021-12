Gilles Durand nouveau délégué général du réseau associatif Initiative Ile-de-France

Cette nomination intervient dans le cadre d'un ambitieux plan de développement à l'horizon 2025 d'Initiative Ile-de-France. Composé de 10 associations et de 17 pépinières d'entreprises implantées sur la Région Ile-de-France, le réseau Initiative Ile-de-France a adopté en septembre 2021 un nouveau projet stratégique qui prévoit de doubler le nombre d'entrepreneurs accompagnés et financés, de développer encore davantage le fort ancrage territorial du réseau, et d'accroître sa notoriété pour porter sa croissance.

En nommant Gilles Durand au poste de délégué général de sa Coordination Régionale, Initiative Ile-de-France entend renforcer son impact et son rôle dans ses missions au service du développement économique, de l'innovation, de l'emploi et de la cohésion sociale à travers la création, reprise et croissance d'entreprises. Il succèdera à Rudy Deblaine qui occupait ce poste depuis 2007.

« L'expérience professionnelle de Gilles Durand ainsi que sa connaissance du réseau Initiative France sont de vrais atouts pour Initiative Ile-de-France. Il aura pour mission de piloter les programmes d'actions stratégiques en lien avec les instances régionales, de soutenir nos associations adhérentes et structures d'hébergement sur le territoire et de porter haut et fort l'image et l'ambition de notre réseau en Ile-de-France en étroite collaboration avec les partenaires publics et privés. L'ensemble de la Coordination Régionale souhaite remercier chaleureusement Rudy Deblaine pour son action et son engagement pendant toutes ces années », explique Francine Savidan, présidente d'Initiative Ile-de-France.

Gilles Durand, 56 ans, occupe depuis 2018 le poste de directeur des partenariats et de la communication du réseau national Initiative France.

Il dispose d'une grande expérience à des postes de direction qui lui ont permis d'acquérir une expertise transversale de planification et de conduite de projets. Il a effectué une grande partie de sa carrière au sein d'Eurosport (groupe TF1) qu'il intègre dès 1991 au moment du lancement de la chaîne.

En 2000, il rejoint HBS (Host Broadcast Services), société chargée de la production audiovisuelle de la Coupe du Monde de football FIFA en Corée et au Japon. Il est nommé en 2002 directeur de la communication et du marketing d'Eurosport France, puis directeur communication Europe en 2003 avant de participer au lancement de la filiale Eurosport Events en tant que directeur communication et marketing. En 2014, il intègre l'INSEP (Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance) où il met en place et développe jusqu'en 2018 la stratégie de marque et de partenariat de l'Institut.