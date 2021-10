Gilles Colas arrive chez EY Transaction Advisory Services

« Aujourd’hui, le département TAS d’EY se développe pour répondre aux évolutions du marché. La force d’un réseau international, la pluridisciplinarité de nos équipes et la connaissance des enjeux sectoriels nous permettent une approche « grand angle » du marché. Cela signifie pour nos clients un interlocuteur unique, et par conséquent, une coordination simplifiée et des coûts rationalisés pour un service complet, transverse et intégré, et des solutions concrètes adaptées aux enjeux actuels du terrain. C’est dans ce contexte de développement fort de notre activité que nous sommes heureux d’accueillir Gilles Colas au sein d’EY TAS » déclare Guillaume Cornu, associé, responsable du département TAS d’EY en France.

Gilles Colas, diplômé de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées et titulaire d’un Master of Science Industrial Engineering de l’Université de Stanford, débute sa carrière chez Saint-Gobain en 1973 avec plusieurs responsabilités industrielles et commerciales au sein de Saint- Gobain Vitrage. Sept ans plus tard, il est nommé directeur général de Saint-Gobain Vitrage à Bogota en Colombie. Il revient à Paris en 1985 en tant que directeur général industriel de la branche Vitrage. L’année suivante, Gilles prend le poste de président de la gérance de Vegla (Allemagne) et de responsable des activités Vitrage pour l’Allemagne, l’Europe du Nord et de l’Est. De retour à Paris en 1992, il est nommé directeur du plan du groupe Saint-Gobain, puis directeur de la branche Matériaux de construction en 1997, et enfin directeur de la branche Abrasifs en 2000.

En 2003, Gilles accepte le poste de délégué général Asie-Pacifique à Tokyo et à Shanghai avant de devenir délégué général Amérique du Nord aux Etats-Unis. A son retour à Paris en 2011, il est promu directeur général adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain en charge des développements stratégiques.

Gilles Colas a par ailleurs été membre du comité de direction générale du groupe Saint-Gobain de 1992 à 2013. Il est également Chevalier de l’Ordre national du mérite.