Gilets jaunes : une cellule d'urgence pour les entreprises franciliennes impactées

Cette cellule est un guichet unique qui reçoit et traite, soit directement, soit en lien avec les autres administrations compétentes, Urssaf ou Direction régionale des finances publiques, par exemple, toutes les demandes des entreprises concernées.

à Paris, François Ravier, préfet, secrétaire général, a réuni à la demande du préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, Michel Cadot, les représentants des services de la Dirrecte de Paris, de la DRFIP de Paris, de l'URSAAF et de la Mairie de Paris afin de coordonner l'accompagnement par l'ensemble des services publics des entreprises sinistrées.

Les entreprises concernées peuvent prendre contact avec cette cellule par mail ou par téléphone :

idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr

La réaction de la CCI de Paris Ile-de-France



La manifestation des gilets jaunes intervenue à Paris le 1er décembre a provoqué d'importantes exactions à l'encontre d'entreprises du commerce et des services dans plusieurs quartiers de la ville. Dès le 2 décembre, les élus et collaborateurs de la CCI Paris Ile-de-France étaient sur le terrain pour rencontrer les chefs d'entreprises victimes et une importante opération de recensement et d'accompagnement a été réalisée afin d'établir un premier bilan.

Selon la Chambre :

- 142 entreprises ont été fortement impactées (vitrines détruites, traces de fumées, magasins "pillés") conduisant dans certains cas à la fermeture de commerces.

- 95 entreprises ont été plus légèrement impactées (vitrines étoilées, fendues ou rayées, tags, jets de peinture, décorations de Noël dégradées...).