Gide Venture, une plateforme dédiée aux start-up

Inédite sur le marché français, l'initiative Gide Venture traduit la capacité d'innovation juridique et technologique du cabinet, sa volonté d'accompagner l'accès au droit pour ces acteurs dont la sécurisation juridique des projets constitue un enjeu fondamental.

Les entrepreneurs pourront ainsi trouver des documents juridiques essentiels, en accès libre et automatisable, notamment pour la création de statuts et pour démarrer leur activité dans les meilleures conditions. Fruit du savoir-faire des avocats du cabinet, cette documentation est entièrement personnalisable. Elle s'accompagne de conseils opérationnels de l'ensemble des spécialités du cabinet et de témoignages inspirants d'entrepreneurs.

Pour Stéphane Puel, associé gérant de Gide : « Le lancement de Gide Venture illustre notre ambition de placer l'innovation et le partage du savoir au cœur de la stratégie du cabinet. L'innovation juridique a toujours fait partie de l'ADN de Gide. Aujourd'hui, nous incluons également dans cette réflexion les nouvelles technologies. »

Animée par Pierre Karpik et David-James Sebag, l'équipe Venture du cabinet est reconnue comme l'une des plus actives du marché. Elle dispose d'un portefeuille d'opérations sans équivalent avec près de 3 milliards d'euros levés depuis 10 ans. "Le cabinet conseille des investisseurs et des sociétés en croissance, et intervient dans les opérations les plus emblématiques du marché" (The Legal500).