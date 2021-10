Gide conseille des investisseurs du Programme d'Investissement de Relance Durable France

Les assureurs français et la Caisse des Dépôts et Consignations ont mis en place un programme d'investissements de relance durable, d'une taille de 2,2 milliards d'euros, pour soutenir l'économie française affectée par la crise sanitaire. Ce programme d'investissements, qui comprend trois volets, doit bénéficier principalement aux ETI et PME, au secteur du tourisme et à celui de la santé et se concrétise par la structuration de plusieurs fonds d'investissement sectoriels.

Dans ce cadre, Gide a conseillé les investisseurs du programme pour la création d'un fonds de private equity qui financera en fonds propres et quasi fonds propres des ETI et PME françaises du secteur du tourisme. Le Fonds sera géré par la société de gestion Montefiore Investment.

Le fonds a rassemblé environ 170 millions d'euros lors de son premier closing.

L'équipe Gide, était composée de Stéphane Puel, associé, Clothilde Beau, collaboratrice senior et Myriam Danicourt, collaboratrice, et accompagne les investisseurs du programme d'investissement de relance durable pour le lancement de plusieurs fonds d'investissement de ce programme. Montefiore Investment était accompagnée par le cabinet Clifford Chance (Xavier Comaills, associé, Marie Préat, counsel, Louis-Guillaume Cousin et Patrick Biancaniello, collaborateurs).