Gide, conseil de Primonial REIM.

Icade, les actionnaires minoritaires d’Icade Santé et Primonial REIM annoncent la signature d’un accord d’exclusivité portant sur la liquidité de la participation d’Icade dans Icade Santé et sur l’organisation de la cession du portefeuille d’actifs d’Icade Healthcare Europe (IHE), pour une valorisation totale de la participation d’Icade dans sa Foncière Santé estimée à date à 2,6 Md€, base ANR NTA au 31 décembre 2022.

Cette opération permettrait de confirmer l’attractivité de la classe d’actif d’immobilier de santé et d’adosser Icade Santé à une plateforme paneuropéenne de gestion d’actifs immobiliers de premier plan Primonial REIM (34,8 Mds€ d’actifs sous gestion dont 11 Mds€ d’actifs de santé au 31/12/22), permettant ainsi la poursuite de la croissance d’Icade Santé.

Primonial REIM réunit plus de 450 collaborateurs en France, Allemagne, au Luxembourg, en Italie, à Singapour et au Royaume-Uni. La société met ses valeurs de conviction et d’engagement ainsi que ses expertises à l’échelle européenne pour concevoir et gérer des fonds immobiliers au service de ses clients nationaux et internationaux, qu’ils soient particuliers ou institutionnels.

L’équipe Gide était menée par Caroline Lan et Cléopha Thomann, associées avec Frédéric Nouel associé, Manon Volle, Alice Godeberge et Thaïs Renondin de Hauteclocque, collaboratrices, sur les aspects transactionnels ; Lucie Martins, Yannick Granjon, Simon Laclaustra, et Rosette-Marie Saliba, collaborateurs pour les aspects immobiliers ; Guillaume Goffin, associé et Coralie Leger sur les aspects Regulatory, Rémi Tabbagh, associé, Faten Anis, Noëlle Fajardy, et Agathe Burtz, collaboratrices sur les aspects financement; Laurent Vincent, associé et Shanna Kim, collaboratrice sur les aspects marchés de capitaux, Laurent Modave, associé, et Foulques Delaporte et Vincent Michaux collaborateurs pour les aspects fiscaux, Emmanuel Reille, associé et Cyprien de Massol sur les aspects Anti-trust et Charles de Reals, associé sur les aspects de droit boursier.

Le cabinet CMS Francis Lefèvre, Thierry Roman, associé accompagnait Primonial Reim sur les aspects de droit social et l'étude notariale Chevreux, Marie Anne Le Floch sur les aspects notariés.