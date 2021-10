Gide a mis en place une task force Covid-19

Le célèbre cabinet d'avocats d'affaires français, dont le bâtonnier actuel Olivier Cousi est l'un des associés, a rapidement mis en place une cellule de crise pour accompagner ses clients confrontés à de multiples répercussions juridiques imprévues due à la crise sans précédent que le monde traverse aujourd'hui.

Il a ainsi mis en ligne une page internet consacrée aux ordonnances prises en application de la loi du 23 mars dernier pour faire face d'urgence à l'épidémie de coronavirus qui regroupe les analyses - mises à jour régulièrement – des avocats composant sa « task force Covid-19 » sur les points qui intéressent plus particulièrement les entreprises.

Cette équipe pluridisciplinaire de haut vol inclue des experts en droit social, concurrence et commerce international, contrats commerciaux, droit des sociétés, compliance, contentieux, droit des données personnelles, droit financier, droit fiscal, droit public, énergie et environnement, assurances, immobilier, propriété intellectuelle et procédures collectives.