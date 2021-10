GGV développe sa pratique privacy et IP-IT avec l'arrivée de Catherine Stary

Avocate au barreau de Paris depuis 2006 Catherine Stary, de nationalité française et allemande, conseille et assiste les entreprises sur toutes les questions relatives à la protection des données personnelles, au droit d'auteur, au droit de la propriété industrielle (marques, dessins et modèles), au droit de l'informatique, aux multimédias et systèmes d'information, ainsi qu'au droit des communications électroniques (notamment e-commerce).

Catherine Stary réalise des audits RGPD et analyses d'impact (AIPD) de tous projets impactant la vie privée. Elle conseille et assiste des entreprises notamment dans le cadre de l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de programmes de mise en conformité (données personnelles) et assure la fonction de délégué à la protection des données (DPO) externe pour différents organismes et entreprises ayant une activité transfrontalière.

Par ailleurs, l'avocate assiste et conseille les clients dans la négociation et la rédaction de contrats en langues française, allemande et anglaise dans le cadre de projets informatiques (infrastructures, licences de logiciels et progiciels, cloud, etc.) et la mise en place de sites de e-commerce (CGV, contrats de développement de sites web, relations fournisseurs, etc.). Elle assiste également les entreprises ainsi que les auteurs dans leur démarche de protection de leurs droits de propriété intellectuelle.

Avant de rejoindre GGV, Catherine Stary a exercé au sein du cabinet Zschunke Avocats / Rechtsanwälte / Avvocati, où elle a acquis une compétence dans le domaine des relations d'affaires franco-allemandes. Elle est également vice-présidente de la Commission franco-allemande du barreau de Paris.

Catherine Stary a étudié les droits français et allemand aux Universités de Cologne (Allemagne) et Paris I Panthéon-Sorbonne (LL.M Köln/ Paris, Maîtrise en droits français et allemand). Elle est titulaire d'un DEA (Master II) en Droit international économique à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et d'un DESS (Master II) en droit du multimédia et des systèmes d'information à l'Université Robert Schuman, Strasbourg.