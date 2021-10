Gfi Informatique recrute au Parc des Princes

Gfi Informatique, acteur européen en pleine croissance, référence des services numériques à valeur ajoutée et des logiciels, recrute de nouveaux talents pour participer au développement ambitieux du groupe. En tant que partenaire majeur du Paris Saint-Germain Handball, Gfi Informatique lance, le 14 mai prochain, pour la 2e année consécutive un événement exceptionnel : Go For IT. Afin d’accélérer sa campagne de recrutement, 300 candidats seront invités pour cette soirée unique. Si 50 % des recrutements de Gfi Informatique se font en Île-de-France, cet évènement sera l’occasion de proposer aussi des postes à de futurs collaborateurs souhaitant s’installer en région. La soirée de recrutement se déroulera de 16h à 22h avec trois sessions de rencontres : 16h, 18h et 20h. Le groupe prévoit de recruter près de 1 200 personnes au cours de l’année 2014.