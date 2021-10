Gestion du risque inondation : une charte pour des quartiers plus résilients

Michel Cadot, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, et Marc Meunier, préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, viennent de réunir le comité stratégique de la SLGRI, afin de faire un point d'étape sur la mise en œuvre de cette stratégie et de signer une charte pour l'aménagement de quartiers résilients en zone inondable constructible.

Pour Michel Cadot, « cette charte d'engagement pour concevoir des quartiers résilients est structurante pour construire ensemble une métropole qui intègre le risque inondation dès la conception des projets d'urbanisme ».

De son côté, Marc Meunier, au nom du préfet de Police, Michel Delpuech, soulignait que « l'application de la charte d'engagement pour concevoir des quartiers résilients va à terme faciliter la gestion des inondations et en limiter les conséquences pour nos concitoyens, moins d'évacuations de domicile et un retour à des conditions normales de vie plus rapide ».

Cette charte pour l'aménagement de quartiers résilients en zone inondable constructible a été signée par les principaux opérateurs franciliens de l'aménagement urbain. Elle vise à définir des grands principes pour la résilience des futurs quartiers au bord des fleuves, dans le cadre des mutations urbaines du Grand Paris, afin d'assurer commodité d'évacuation ou maintien des populations et retour à la normale aussi rapide que possible.

Elle vient ainsi compléter les prescriptions règlementaires des Plans de prévention du risque inondation (PPRI) qui s'imposent déjà aux constructions en zone inondable.

L'objectif est à présent de réaliser des quartiers véritablement résilients et de saisir l'opportunité du Grand Paris pour réduire la vulnérabilité du territoire métropolitain, où 94 % des zones inondables sont déjà bâties.