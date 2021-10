Gestion de projet agile avec Scrum, Lean ou eXtreme Programming

Rassemblant plus de quinze années d'expérience en gestion de projet, cet ouvrage compare les méthodologies traditionnelles prédictives à la méthodologie agile, qui parie sur la souplesse des équipes en évitant une définition trop précoce et figée des besoins, avec une efficacité non démentie. Référence dans le domaine, ce guide est un repère pour les chefs de projet informatique, mais également les architectes, analystes ou développeurs, ainsi que tous les clients ou experts métier non informaticiens souhaitant appréhender rapidement les enjeux et la répartition des rôles au sein d'un projet.