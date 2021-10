Germain & Maureau, premier au classement des déposants de marques de l'UE

Comme chaque année, la revue World Trademark Review (WTR) publie le classement des meilleurs acteurs du monde de la propriété intellectuelle.

En 2017, le cabinet Germain & Maureau occupe à nouveau – et pour la douzième année consécutive – la première place dans le classement des déposants de marques de l'Union européenne avec 360 dépôts, ce qui le place dorénavant 1er cabinet français et 29e au rang européen.

Avec une centaine de collaborateurs, dont dix associés et une cinquantaine d'experts hautement qualifiés, le cabinet Germain & Maureau conseille ses clients depuis près de 170 ans en propriété industrielle. Le cabinet accompagne les entreprises à l'échelle mondiale, dans le cadre de leur stratégie juridique et économique de protection et de défense contre la contrefaçon des inventions, des marques, des noms de domaines.

Aujourd'hui, le cabinet Germain & Maureau gère 19 000 brevets, 46 000 marques, 6 000 modèles, 2 000 noms de domaine et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 27,6 millions d'euros.

Présent en Europe, avec des bureaux proches des principaux Offices de propriété intellectuelle à Genève (siège de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), Munich (siège de l'Office européen des brevets) et Alicante (siège de l'Office des modèles et des marques de l'Union européenne) ; le cabinet Germain & Maureau est aussi implanté sur tout le territoire français : Paris, Lyon, Marseille, Grenoble et Saint-Étienne.

Par son expertise et son savoir-faire le cabinet Germain & Maureau est aujourd'hui un leader parmi les cabinets de conseils en propriété industrielle.