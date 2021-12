Gérard Larcher, président du Sénat, se rend en Grèce

Il sera accompagné du président de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Christian Cambon, du président de la Commission des Affaires européennes, Jean-François Rapin, du président du Groupe d’amitié France‑Grèce, Didier Marie, et du vice-président de la Commission des lois, Philippe Bonnecarrère. Il aura, avec sa délégation, des entretiens avec le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, et le président du Parlement, Constantinos Tassoulas.

Ce déplacement fait suite à la conclusion, en septembre dernier, du partenariat stratégique avec la Grèce en matière de sécurité et de défense, dans un contexte de tensions en Méditerranée orientale.

Les questions migratoires seront aussi au cœur des préoccupations de la délégation sénatoriale : elle se rendra au Centre de coordination international de l’Opération Poséidon, menée par les forces grecques avec l’appui de Frontex, et dans l’île de Chios, où se situe un centre d’accueil et d’identification des migrants (« hotspot »).

Le Président Larcher plaidera pour plus de solidarité à l’égard des pays placés aux frontières extérieures de l’Union européenne et en faveur de leur renforcement. « Le droit d’asile, droit fondamental, ne doit pas être dévoyé. Des contrôles aux frontières extérieures renforcés, c’est à la fois moins de migrations irrégulières et moins de mouvements secondaires », a-t-il déclaré.