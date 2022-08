Geovelo, le nouvel indispensable d'Île-de-France Mobilités pour pédaler dans la région

Ce partenariat vise à mettre sur pied une base de données, pour proposer des itinéraires cyclables locaux et favoriser encore et toujours l’utilisation du vélo au sein des collectivités. Pour ce faire, Geovelo, une entreprise spécialisée dans le guidage pour cyclistes qui propose une application dédiée au calcul d’itinéraires à vélo, va référencer l’intégralité des aménagements déployés dans la région.

La sécurité des cyclistes avant tout

Avec la crise du Covid-19 et la multiplication des aménagements cyclables sur son territoire, l’Île-de-France place la pratique du vélo comme un axe de développement prioritaire. Dans l’optique de fluidifier la mobilité en ville, Geovelo permet ainsi d’accélérer le déploiement de solutions digitales adaptées aux enjeux des collectivités et offre également une réponse fiable aux besoins de cyclistes de plus en plus nombreux. Geovelo fonctionne avec une application gratuite qui guide les cyclistes sur des routes adaptées ou des voies à faible circulation pour leur proposer des itinéraires cyclables plus sûrs. Dans le cadre de ce partenariat, Geovelo va mettre à disposition d’Île-de-France Mobilités différents indicateurs territoriaux, comme le taux d’aménagement par habitant, le suivi des axes structurants franciliens, notamment les RER, du Vélopolitain ou encore, le suivi des stationnements autour des gares.

Un deuxième partenariat avec Geovelo

Ce partenariat fait suite à une première phase de travail débutée en 2017 et finalisée en 2021. Quelque 7 500 km d’aménagements cyclables avaient alors été référencés sur le territoire d’Île-de-France et un catalogue de balades à vélo au départ des gares franciliennes avait même été intégré au sein de l’application Geovelo. « Nous sommes ravis d’accompagner une nouvelle fois Île-de-France Mobilités dans la mise en qualité de la cartographie des aménagements cyclables de la région, car sans ce travail cartographique sur OSM, beaucoup de solutions de guidage fonctionneraient mal », explique Ronan Bouquet, le CEO de Geovelo. Le nouveau marché permettra donc de poursuivre la mise en qualité des données d’aménagement cyclables et de stationnements vélo pour l’ensemble du territoire francilien. « En outre, cela permet de suivre avec précision la montée en puissance des investissements en matière de cyclabilité et de voir les progressions de chaque territoire, pour aider à toujours mieux sécuriser et développer l’usage du vélo sur les territoires » précise encore Ronan Bouquet. Avec cette collaboration, l’autorité organisatrice des mobilités durables en Île-de-France pourra bénéficier d’une base de données complète sur les aménagements cyclables mais également les services vélos disponibles, qu’il s’agisse de parking, d’un point de réparation ou d’une station de gonflage. Geovelo cartographiera ainsi l’ensemble du réseau cyclable de la région sur OpenStreetMap, un projet international de cartographie collaborative.