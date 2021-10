Géothermie : un nouveau réseau de chauffage en 2015 dans le Val-de-Marne

L’objectif est de développer une énergie locale, propre et renouvelable, dont les coûts sont maîtrisables, pour chauffer une grande partie des logements collectifs et des bâtiments publics ou tertiaires des deux villes. Encore peu connue aujourd’hui, la géothermie représente un potentiel considérable puisqu’elle associe performance énergétique et économique. Avec l’envolée des prix de l’énergie (électricité, gaz, fuel), de nombreuses familles rencontrent des difficultés pour payer leurs factures. Le chauffage représente aujourd’hui le plus gros poste de la consommation énergétique des ménages (74 %). Toute personne devant consacrer plus de 10 % de son revenu disponible au paiement de ses factures d’énergie est en situation de précarité énergétique. Ce projet innovant marque donc la volonté d’apporter une solution durable pour les habitants, confrontés à l’envolée des prix des matières premières énergétiques. Le montant total des investissements est estimé autour de 32 millions d’euros. L’opération bénéficiera de financements de l’État, de la Région Île-de-France et de l’Europe. Si les travaux initiaux sont coûteux, l’eau chaude puisée en sous-sol sera gratuite. L’objectif est d’obtenir un coût de la chaleur géothermique inférieur d’au moins 5 % au prix payé actuellement par les futurs « abonnés » du réseau de chaleur.