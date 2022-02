Georges-Louis Harang rejoint Addleshaw Goddard

Georges-Louis Harang intervient sur tous les aspects du droit des entreprises en difficulté. Il accompagne les entreprises en difficulté, leurs dirigeants et leurs actionnaires, dans le cadre de procédures de prévention des difficultés (mandat ad hoc ou conciliation) mais aussi dans le cadre de procédures de sauvegarde, de redressement et/ou de liquidation judiciaire.

« Addleshaw Goddard est dans une phase de développement soutenue depuis son ouverture en France en février 2021.Y contribuer constitue un véritable challenge. Celui-ci s’allie à l’enthousiasme de rejoindre une équipe dynamique et humaine », précise Georges-Louis Harang, associé du département droit des entreprises en difficulté et contentieux commercial d’Addleshaw Goddard.

Georges-Louis assiste également les différents acteurs des procédures collectives, que sont notamment les créanciers et/ou les fournisseurs, dans le cadre de la protection de leurs droits.

Il intervient aussi dans le contexte de reprises d'actifs d'entreprises en difficulté, et dans ce cadre vient apporter son expertise judiciaire à notre équipe de M&A, en particulier Antoine Martin et Mathieu Taupin qui ont une pratique récurrente dans cette matière.

Outre son activité en matière de procédures collectives, Georges-Louis intervient régulièrement dans le cadre de contentieux commerciaux. Il conseille et représente des entreprises du secteur industriel, des services ou encore des acteurs du retail, tant en phase amiable que devant les juridictions civiles ou commerciales. Il vient renforcer cette activité qu'il co-animera aux côtés de Cécile Terret, dont l'activité se focalise de manière croissante sur la conformité et les enquêtes internes.

« En adéquation avec la stratégie globale d’Addleshaw Goddard, le bureau de Paris a vocation à devenir un cabinet pluridisciplinaire. La création d’un département dédié aux entreprises en difficulté et procédures collectives vient répondre à cet objectif. La capacité d’intervention de Georges-Louis pour des clients français et internationaux est un atout incontestable qui correspond parfaitement à l’idée que se fait le cabinet de son développement futur », souligne Rémy Blain, Head of Office d’Addleshaw Goddard à Paris.

A propos de Georges-Louis Harang :



Georges-Louis, 43 ans, a débuté sa carrière au sein du cabinet Ares Avocats en 2006. En 2010, il intègre le cabinet Hoche Avocats où il intervient en matière de procédures collectives et de contentieux commercial. Il devient associé au sein du cabinet Hoche Avocats en janvier 2020.

Georges-Louis est diplômé d’un DESS de Droit du commerce international – Université Paris I Panthéon-Sorbonne et d’un DEA de Droit des affaires – Université de Nanterre.

Il est inscrit au barreau de Paris depuis 2006 et membre du Board de l’association INSOL Europe et co-préside sa commission Eastern European Countries. Il est aussi membre de l’AIJA (International Association of Young Lawyers).

A propos d'Addleshaw Goddard

Addleshaw Goddard compte 289 associés et plus de 1 200 avocats répartis entre ses 13 bureaux situés au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Asie et au Moyen-Orient et intervenant dans plus de 50 spécialités couvrant le droit des sociétés et le droit commercial, le droit financier et les projets, le contentieux et l'immobilier.

Implanté depuis février 2021, le bureau parisien d'Addleshaw Goddard compte près de 40 avocats dont 10 associés et une offre couvrant l'ensemble du droit des affaires et centrée sur le corporate/M&A et le private equity, l’immobilier, le financement, les contentieux commerciaux, la concurrence / distribution, le droit pénal des affaires et la conformité ainsi que le droit social.