Géomètres-experts : la profession se redessine

Comme le soulignait récemment Bruno Fouché, président du Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, « Pour les mois de mars et avril, près de 90 % des cabinets de géomètres-experts de la région ont suspendu une partie de leurs activités. Le déploiement rapide du télétravail et une mobilisation soutenue dès le mois de juin pour accompagner la reprise des projets de leurs clients particuliers et professionnels ont toutefois permis un retour à la normale. »

L'annonce du plan France Relance, dont le volet “transition énergétique” est doté de plus 7 milliards d'euros, a été salué par le président du Conseil supérieur de l'Ordre, Vincent Saint-Aubin : « A Paris, en Ile-de-France et partout en France, les géomètres-experts seront mobilisés pour déployer une offre structurée, accompagnant tous leurs clients – particuliers, collectivités et professionnels – dans leurs projets d'amélioration énergétique du bâti. »

Nouveau portail Géofoncier

Première ressource d'informations foncières, urbanistiques et environnementales géolocalisées en France, le nouveau portail Géofoncier, mis en ligne le 3 février dernier, est alimenté en continu par les géomètres-experts grâce aux partenariats noués avec la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Il répond aux attentes des nombreux professionnels de l'aménagement – promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, notaires… – et des particuliers, qui représentent déjà plus de 40 000 utilisateurs.

Plateforme Géothèque

Le 1er juin, le lancement de la plateforme Géothèque témoigne, selon ses créateurs « de la stratégie de digitalisation portée depuis plusieurs années par la profession puisqu'elle permet de dématérialiser intégralement les actes fonciers, jusqu'à la signature des PV de bornage par les différentes parties prenantes, et permettra à terme leur publication ». Gage de traçabilité et de sécurité supplémentaire pour les géomètres-experts et leurs clients, ce nouveau dispositif propose aux professionnels, aux particuliers et aux personnes publiques un réel gain de temps et d'efficacité… Tout en répondant aux normes sanitaires particulières de cette année 2020.

« En prise directe avec les enjeux de transition numérique, les géomètres-experts, garants d'un cadre de vie durable, s'affirment ainsi comme les acteurs incontournables de la Block Chain du foncier et de la relance des projets de territoire », a rappelé Bruno Fouché.

À propos de l'Ordre des géomètres-experts Depuis 1946, l'Ordre des géomètres-experts est délégataire d'une mission de service public de régulation de la profession. Personne morale de droit privé créée par la loi du 7 mai 1946, l'OGE a pour vocation à représenter la profession auprès des pouvoirs publics, veille à la discipline, et s'assure de la qualité de service fourni aux consommateurs. Il est le garant du respect de la déontologie et des règles de l'art et agit, à ce titre, en tant qu'autorité indépendante. Depuis sa création, l'institution ordinale a évolué pour devenir une véritable instance de management stratégique de la profession.