Geoffroy Piquard, nouveau lauréat du Prix AFJE

Lancé en 2007 par l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE), le Prix AFJE est un concours national ouvert à tous les étudiants de DJCE de deuxième année. Son but est de promouvoir le métier de juriste d’entreprise auprès de ces étudiants (et pourquoi pas susciter des vocations) et de les accompagner sur le marché du travail.



Cette année, le jury était composé de deux administrateurs de l’AFJE, Stéphanie Couture, directeur juridique de groupe chez Tarkett et Jean-David Sichel, directeur juridique de TBWA, ainsi que de la déléguée AFJE en Normandie, Valérie Quesnel, responsable juridique chez Ferrero France, de Nicolas Bodin, membre du comité des jeunes de l’AFJE et juriste nouveaux médias au sein de e-TF1 et enfin de Martin Chevillard, recruteur juridique au sein du cabinet Chevillard Executive.

Ces cinq personnalités reconnues du monde du droit ont partagé leurs expériences et ont transmis leurs conseils aux jeunes candidats au Prix.

L’AFJE a remis aujourd’hui son prix annuel lors de la traditionnelle journée des DJCE réunissant tous les étudiants à Montpellier. Pour l’occasion, Jean-David Sichel, membre du jury et administrateur de l’AFJE, a remis au nom de l’association le prix à Geoffroy Piquard, lauréat de cette septième édition choisi parmi 29 candidatures. « Le profil de Geoffroy Piquard correspond en tout point à ce que l’on peut attendre d’un juriste d’entreprise moderne, professionnel et ouvert d’esprit » a déclaré Jean-David Sichel, membre du jury.

Le parcours de Geoffroy Piquard est pour le moins atypique. Après un cursus en classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques dans un lycée militaire, il intègre l’Ecole spéciale militaire Saint-Cyr et rejoint ensuite les bancs de l’Université de droit de Nancy. Aujourd’hui, il achève son cursus universitaire et est diplômé du Master 2 Droit de l’Entreprise et des Affaires au DJCE de Nancy. Geoffroy souhaite s’implanter en tant que juriste d’affaires dans la vie et le développement d’une entreprise à dimension internationale.

Pour lui, le Prix AFJE est une véritable opportunité. « A titre personnel, le Prix AFJE est une reconnaissance, une valorisation et une belle visibilité. Cela constituera un atout lorsque je renterai sur le marché du travail » a-t-il précisé.