Geoffroy de Becdelièvre : un OVNI dans le secteur du voyage sur mesure en ligne

Geoffroy de Becdelièvre est un globe trotter qui, en plus d'être un bâtisseur, fait partie du progamme de Mentorat de l'IME (Institut du mentorat entrepreneurial), désormais partenaire du ministère du Redressement productif. Nous l'avons rencontré à Bercy, au ministère de l'Economie et des Finances, à l'occasion de son témoignage avec le succès de la fusion avec son mentor...

CV : Geoffroy de Becdelièvre, pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre entreprise ?

G. de B : Fondé en 2008, Planetveo.com est un tour-opérateur en ligne spécialisé dans les voyages sur mesure long-courriers en Asie, en Afrique, dans la zone pacifique et sur le continent américain. Nous sommes très pointus, avec une quarantaine de pays à notre catalogue. Pas d'engagement, zéro stock, notre credo, c'est vraiment le voyage à la carte. Pour ce faire, nous nous appuyons sur l'expertise de nos conseillers voyages, véritables spécialistes de chacune des destinations.



CV : Pourquoi avoir choisi le secteur du voyage, un secteur fortement concurrentiel et si fluctuant ?



G. de B. : Cela est davantage lié à ma personnalité qu'à mon parcours professionnel. J'ai toujours aimé voyager. A 18 ans je suis parti 4 mois en Inde, à 19 ans j'ai visité également pendant 4 mois l'Amérique du Sud. J'ai également vécu en Chine avec ma femme, nous avions pris un aller simple, sans connaître le pays.

CV : Quel est la taille de votre structure à ce jour ?



G. de B. : Planetveo.com totalise aujourd'hui un effectif de 120 salariés. En 2011, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 22,9 millions en 2011, pour 80 salariés. Nos effectifs devraient atteindre 150 salariés d'ici la fin de l'année.

CV : Quel est la cible de PlanetVeo ? Qui sont vos clients ?

G. de B. : Plutôt des profils de cadres supérieurs qui ont l'habitude de voyager mais sans avoir le temps de passer en agence. Nous fonctionnons à la fois comme une agence classique avec une relation traditionnelle off line qui se crée. Pour autant cette relation ne se fait pas dans une agence physique, mais qu'importe... Très peu de clients passent dans nos locaux situés 36 Rue Brunel (17e adt) à Paris. Un peu moins de 50 % de nos clients sont parisiens. La région PACA arrive en numéro deux.

CV : Dites-nous comment et surtout à quel moment un chef d'entreprise choisi d'être mentoré ?



G. de B. : Tout simplement lorsqu’il souhaite avoir un avis extérieur, qui soit autre que ses salariés, associés ou actionnaires. En ce qui me concerne, j’ai décidé d’être mentoré en 2011, au moment où nous changions de modèle économique. La relation mentorale apporte une forme de bienveillance et un regard critique, dénué de tout conflit d’intérêt, qui aide véritablement le chef d’entreprise dans son développement au quotidien. Mais attention, pour que l'alchimie se crée cela dépend des deux acteurs, comme dans toute relation humaine, il faut qu'il y ait un feeling...

J'encourage tous les entrepreneurs à se tourner vers le mentorat, c'est une aventure formidable, qui peut apporter un vrai plus au quotidien...