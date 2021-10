Generali et son BeeoTop

D’une surface totale 6 500 m², le BeeoTop a une vocation originale : offrir aux associations, aux ONG, mais aussi à des entreprises activement engagées dans des politiques de RSE, un lieu qui corresponde à la fois à leurs besoins locatifs mais aussi à leurs valeurs. Avec pour objectif d’en faire un lieu d’innovation, de nouveaux dialogues et de fertilisation croisée. Le BeeoTop a bénéficié du soutien de la région Île-de-France qui souhaite développer ce type d’espaces de travail, dans la mouvance de l’économie collaborative.



Le BeeoTop est le premier immeuble institutionnel dédié à l’économie sociale et solidaire et au développement durable en France. Les associations, coworkers ou les entreprises engagées dans la RSE, y bénéficient de conditions financières préférentielles. Le BeeoTop s’inscrit dans la mouvance des « tiers lieux », ces nouveaux lieux créatifs à mi-chemin entre espace privé et espace public, domicile et travail, création individuelle et collaboration. Ces lieux – dont le coworking est l’un des principaux usages – favorisent l’éclosion de liens, la construction de réseaux, la pollinisation des idées, les partenariats.

Deux grandes ONG françaises (Action contre La Faim et Plan France) ont d’ores et déjà décidé d’emménager, rejoignant ainsi les premiers occupants des lieux : les associations Force Femmes et l’Agence du Don en Nature. Mais le BeeoTop héberge aussi des associations comme l’Académie Christophe Tiozzo (insertion par la boxe), PikPik environnement (sensibilisation aux sujets environnementaux) et des entreprises dont la vocation relève de la RSE, telles Youphil (média d’information dédié à l’ESS) ou Bill’iz (économie circulaire des équipements électriques et électroniques). Au total, 16 associations et entreprises ont choisi de s’y installer, ce qui porte la surface occupée à 88 % de l’immeuble.



Si Generali a innové avec la création du BeeoTop, c’est pour fédérer des acteurs qui s’inscrivent dans la ligne de ses propres engagements sociétaux. Pour faire naître ce lieu, Generali France a créé une équipe légère qui s’appuie sur les compétences de différentes directions de l’entreprise et sur ETIC qui apporte à Generali depuis avril 2012, son savoir-faire dans le design et la gestion d’espaces partagés et sa connaissance du secteur associatif. Generali a également capitalisé sur les relations existant avec certaines ONG partenaires, mais aussi avec le réseau des « Entrepreneurs d’avenir », très impliqué dans le domaine de la RSE. Ce mouvement, lancé en 2009 grâce au soutien de Generali, compte aujourd’hui plus de 700 entrepreneurs partout en France.