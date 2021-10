Gecina tiendra son AG à « huis clos » et modère son dividende

Dans ce contexte de crise sanitaire, le groupe Gecina a pris de nombreuses mesures visant à protéger la santé de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires depuis le 27 février, complétées depuis par des dispositifs visant à contribuer à l'endiguement du Coronavirus et une participation proactive et accrue à l'effort de solidarité nationale.

Entendant les appels du Gouvernement à la solidarité économique et à la modération de la politique de distribution des grands groupes, Gecina propose de modérer son dividende 2019 à 5,30€ vs 5,60€/action tout en couvrant les obligations légales du régime SIIC.

Gecina indique aussi ne pas recourir à ce stade aux dispositifs gouvernementaux de soutien à l'économie mis en œuvre par l'Etat en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, la totalité de ses salariés administratifs exerçant leur activité en télétravail. A cet égard, le groupe souhaite saluer l'engagement continu et la mobilisation remarquable de ses collaborateurs et rappeler sa confiance dans leurs capacités à faire face à cette situation exceptionnelle.

Gecina travaille par ailleurs étroitement avec le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon et s'est mis à disposition de l'AP-HP pour héberger des personnels soignants au sein des logements étudiants libérés par la fermeture des écoles et des universités.

De même, pour protéger les femmes victimes de violences conjugales dans le cadre du confinement, l'entreprise a également mis en place un partenariat avec la Fondation des Femmes.