Gecina reçoit un MIPIM Award à Cannes pour son immeuble de bureaux "7 Madrid"

Ce MIPIM Award vient récompenser une restructuration ambitieuse, menée par Gecina, d’un immeuble historique, ancien collège de Jésuites, en un immeuble de bureaux et d’espaces flexibles adapté aux nouveaux usages.

« Formidable aventure collective, le 7 Madrid est un cas d’école. Comment projeter dans notre époque un immeuble construit en 1876 et modifié plusieurs fois au cours du XXème siècle ? Les équipes de Gecina et de l’agence Dubuisson Architecture ont relevé plusieurs défis pour réinventer cette part d’héritage haussmannien et concevoir un lieu de vie créateur de liens », déclare Romain Veber, directeur exécutif Investissement et Développement.