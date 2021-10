Gecina et Nexity signent un partenariat innovant

Ce partenariat entre deux leaders du marché de l'immobilier, se veut une réponse au besoin d'offres de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues. Il confirme l'ambition de Gecina d'accélérer le développement de sa filiale résidentielle, et conforte la position de Nexity et son engagement à offrir des logements au plus grand nombre.

Les opérations développées privilégiant les constructions bas-carbone, notamment en bois et le recours à l'économie circulaire, permettront d'offrir une expérience de qualité dans des lieux de vie durables aux clients de la marque You First Residence de Gecina.

Offre de logements locatifs neufs

Ce partenariat se traduira par la création d'une société commune de co-promotion détenue à 60 % par Nexity et à 40 % par Gecina. L'identification des opportunités et le lancement des opérations en ligne avec l'ambition et les exigences des deux partenaires, permettra à chacun des groupes d'enrichir son savoir-faire, en donnant à Gecina la possibilité de s'impliquer dès le stade de la promotion aux côtés de Nexity, et en offrant à Nexity l'opportunité de développer un premier parc « build to rent » dans le logement libre, en association avec une foncière de premier plan. Les immeubles ainsi construits seront acquis par la filiale résidentielle de Gecina.

Pour Méka Brunel, directrice générale de Gecina :« Ce partenariat répond à la nécessité économique et sociétale d'accroître l'offre de logements en particulier locatifs pour les ménages dans les métropoles françaises. Les investisseurs institutionnels constituent en effet l'un des trois poumons de l'offre de logements, en complément du logement social et du logement détenu par des particuliers. Il marque une nouvelle étape dans l'ambition de Gecina de déployer son offre dans le résidentiel locatif. Avec la création de cette société de co-promotion avec Nexity, Gecina se dote d'un outil puissant et flexible pour réaliser ses ambitions de développement, en saisissant des opportunités d'investissements créatrices de valeur, générant des effets d'échelle. Cet accord nous permettra d'accélérer la mise en place à grande échelle de notre marque You First Residence pour nos clients. La stratégie de Gecina dans le résidentiel locatif est un facteur de résilience, dans le contexte plus général de retour des investisseurs institutionnels sur ce marché ».

Selon Alain Dinin, président-directeur général de Nexity : « Nexity a organisé sa plateforme de services pour répondre aux besoins de ses clients, particuliers, entreprises, collectivités, et désormais investisseurs institutionnels. Nous sommes fiers de ce partenariat avec Gecina, qui marque un tournant dans le paysage immobilier français. C'est pour Nexity un nouvel axe de développement de notre activité de promotion résidentielle, consolidant ainsi nos perspectives de production et offrant de nombreuses possibilités pour l'avenir. Cet accord, en ligne avec la stratégie de croissance rentable du groupe et avec nos engagements sociétaux, contribuera à bâtir une ville durable et inclusive. »