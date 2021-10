GB2A Avocats : arrivée de Laurent HÉNART en qualité d'associé

Laurent HÉNART rejoint le cabinet GB2A AVOCATS en qualité d'avocat associé. Grâce à ses connaissances du secteur public, il interviendra principalement dans les procédures de Droit public, Droit public des affaires, Droit de l'économie mixte, Droit de l'Urbanisme, Droit de l'Environnement, et des investissements publics-privés. Ses secteurs d'activité comprendront le BTP, les Infrastructures, l'Énergie, l'Environnement et l'Immobilier. Outre ses compétences juridiques, Laurent Hénart apportera une vision empreinte des valeurs du service public qui ne l'ont pas quittées. Laurent Hénart exerce désormais aux bureaux de Paris et de Nancy.

Biographie

En 1993, Laurent Hénart devient collaborateur du groupe UDF à l'Assemblée Nationale avant de rejoindre en 1998 la banque CIC comme juriste d'entreprise. Entré au conseil municipal de Nancy en 1995 comme conseiller à la jeunesse, Laurent Hénart devient adjoint au maire à la culture en 2001 et préside alors la Réunion des Opéras de France pendant 13 ans En 2002, il est élu député de la 1re circonscription de Meurthe-et-Moselle, réélu en 2005 et 2007. Il se fait connaître pour ses rapports sur le budget de l'enseignement supérieur, l'autonomie des universités et le patrimoine, sur les lois en faveur du mécénat, de décentralisation et de réforme des retraites. En 2004 et 2005, nommé secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes par Jacques Chirac, il engage la revalorisation de l'apprentissage et développe la formation en alternance. Président de l'Agence Nationale des Services à la Personne en 2006, il développe le Chèque Emploi Services Universel et œuvre à l'amélioration des métiers à domicile. En 2012, Laurent Hénart devient avocat au Barreau de Nancy.

Radical depuis 1988, il a créé le mouvement des Jeunes Radicaux pendant ses études à Sciences Po. Secrétaire général du Parti Radical en 2006, il en est ensuite élu président en 2014, succédant ainsi à Jean-Louis Borloo. En 2017, il se déclare favorable à une réunification des radicaux et préside avec Sylvia Pinel le Mouvement Radical Social-Libéral, issu de la fusion du Parti Radical de Gauche et du Parti Radical « valoisien ». Le 9 mars 2019, il est élu président du Mouvement Radical. De 2014 à 2020, il est maire de Nancy et vice-président de la métropole délégué à l'attractivité, au rayonnement du territoire et à l'accueil des entreprises. En qualité d'élu local, il est président du conseil d'administration des Voies Navigables de France (VNF) depuis le 17 juillet 2019.